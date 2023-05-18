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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают Death Stranding от Хидео Кодзимы
Бесплатно можно и взять.
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И хотя Death Stranding считается в кругу ценителей творчества Хидео Кодзимы очередным его гениальным продуктом, значительная часть геймеров этого мнения всё же не разделяют. И специально для них периодически проходят бесплатные раздачи Death Stranding. Неделю назад в Epic Games Store пообещали, что следующим подарком станет некий «таинственный» продукт, и вот, им стало крайнее творение Кодзимы — в базовом, правда, издании.

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Напомним, что Death Stranding вышла в 2020 году и повествует о том, как наш герой Сэм Бриджес путешествует по пережившей катаклизм Америке будущего и выполняет роль связного между разрозненными выжившими группами людей. В своё время Death Stranding получила весьма неоднозначные оценки, на что Хидео Кодзима ответил, что по-настоящему оценить его творение смогут только через несколько лет.

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В общем, сегодня у нас появилась реальная возможность это сделать, и при этом важно помнить, что издательство 505 Games, выступающее в качестве дистрибьютора PC-версии Death Stranding, продолжает работать в России, а это значит, что подарок можно забрать без ограничений и танцев с бубном.

#kojima productions #death stranding #505 games
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Китя.
19:00
Понять тебя не могу 13700К и 5800X3D эти камни + - одинаковые и все это знают. но вы сер продолжаете топить что 13700К лучше. Странно.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Эовейн Триада
18:59
Память или высокий fps нужен. Толку от этой памяти. Тем более на 4070 аж 12ГБ, даже столько там GPU еле вывозит уже. Скажем 4080 когда более 12ГБ надо уже еле вывозит.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Эовейн Триада
18:58
fps выше из-за DLSS2-3 и лучшей реализации лучей, мне нужна вещь, которая пусть стоит не мало, но зато работает. А тут двойной бред и дорого и не работает толком.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Владимир Дранников
18:58
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Listoman
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Xmast
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Китя.
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А на кастрированную по памяти. так еще и по шине 192 бит задушена 4070 отдать 60р не жалко.
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