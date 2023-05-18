И хотя Death Stranding считается в кругу ценителей творчества Хидео Кодзимы очередным его гениальным продуктом, значительная часть геймеров этого мнения всё же не разделяют. И специально для них периодически проходят бесплатные раздачи Death Stranding. Неделю назад в Epic Games Store пообещали, что следующим подарком станет некий «таинственный» продукт, и вот, им стало крайнее творение Кодзимы — в базовом, правда, издании.
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Напомним, что Death Stranding вышла в 2020 году и повествует о том, как наш герой Сэм Бриджес путешествует по пережившей катаклизм Америке будущего и выполняет роль связного между разрозненными выжившими группами людей. В своё время Death Stranding получила весьма неоднозначные оценки, на что Хидео Кодзима ответил, что по-настоящему оценить его творение смогут только через несколько лет.
В общем, сегодня у нас появилась реальная возможность это сделать, и при этом важно помнить, что издательство 505 Games, выступающее в качестве дистрибьютора PC-версии Death Stranding, продолжает работать в России, а это значит, что подарок можно забрать без ограничений и танцев с бубном.