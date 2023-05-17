Пока что всё именно в том виде, в котором и следует ожидать от пре-пре-преальфа версии.

Представленный в прошлом году отечественный проект «Смута», посвящённый истории российского государства периода XV—XVI веков, сейчас находится в статусе радиомолчания: работа идёт, но активно подробностями девелоперы не делятся. Поэтому когда сегодня в Сеть утекло видео с игровым процессом ранней версии «Смуты», игровые ресурсы с удовольствием подхватили данное известие.

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В утечке, автор которой крайне странно обосновал её появление, заявив, что купил на вторичном рынке ноутбук, а в нём была ранняя рабочая версия данной игры. Скорее всего, как оно часто бывает, информацию на самом деле «слили» сами разработчики, дабы привлечь интерес публики к своему проекту, но с уверенностью в данном случае мы этого утверждать, естественно, не можем.

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В видео можно заметить основные элементы игрового процесса «Смуты», интерфейс, а также раннюю версию озвучки. В целом всё выглядит неплохо, но «сырость» продукта пока очевидна: у персонажей отсутствует анимация движения губ во время разговора (очевидно, дожидается появления так называемого липсинка), а интерфейс явно представляет собой предварительный вариант планируемого. В любом случае, приятно видеть, что разработка идёт.