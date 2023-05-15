И это правильно.

Несколько недель назад компания Valve выпустила новую бета-версию Steam, в которой были обновлены внутриигровой оверлей и система уведомлений, а также появилась функция заметок. С тех пор разработчики собирали обратную связь от пользователей и выпускали нужные обновления, поэтому с приближением выпуска апдейта они решили упростить процедуру включения в бета-тестирования Steam.

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«Мы сделали так, чтобы к тестированию можно было присоединиться нажатием одной кнопки — так вы легко сможете попробовать и оценить новые возможности. Когда это обновление выйдет для всех в Steam, ваш клиент обновится до последней стабильной версии (а участие в тестировании автоматически закончится)», — заявили в самой Valve.

Что касается самого клиента Steam, то только за прошедшую неделю он получил уже 7 обновлений, в которых разработчики проделали следующее:

добавили переключатель проверки правописания и индикатор синхронизации с облаком для заметок;

добавили в браузер поиск по странице;

добавили управление воспроизведением саундтреков в библиотеку и меню быстрого доступа;

обновили и улучшили раздел настройки контроллера;

обновили и улучшили окно игроков;‎

исправили гору ошибок;

выпустили горку визуальных исправлений и улучшений.

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Подробнее обо всех изменениях в бета-версии Steam, а также упрощённой процедуре включения в бета-тестирования клиента можно прочитать на отдельной страничке.