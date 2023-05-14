Делать хорошую игру? Нет, слишком сложно. Ныть из-за того, что вас тыкают носом в ошибки? Да!

Для любителей видеоигр наверняка не секрет, что игровую индустрию последние годы сильно подкосило: качество чаще не соответствует даже минимальным нормам, не говоря уже об ожиданиях, ну а игровой процесс зачастую либо является самоповтором, либо страдает от ненужных проводимых разработчиками экспериментов. В Battlefield 2042 в своё время удивительным образом сочлись все эти недостатки, и как итог — проект с треском провалился по всем фронтам.

реклама

Хотя годы идут, но изменений в игре происходит критически мало, а обновления выходят непозволительно редко. В общем, геймеры прямым текстом обвиняют DICE, Ripple Effect и Ridgeline Games, каждая из которых участвовала в работе над Battlefield 2042, в уничтожении культовой серии и не жалеют под это дело уже никаких обидных эпитетов и прямых оскорблений. Гордость сотрудников при этом страдает, и на выходных девелоперы опубликовали обращение, в котором попросили геймеров сбавить обороты «харассмента» сотрудников студии-разработчика, заявив, что подобному поведению не место в сообществе Battlefield.

Почему в сообществе Battlefield место разработчикам, которых у этого самого сообщества возникает желание оскорблять самыми обидными выражениями, DICE при этом не уточнять не стала.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Как справедливо отмечают некоторые комментаторы под вышеуказанным «постом» в Twitter, лучший способ привлечь внимание разработчика к проблеме — перестать покупать игру, а в случае покупки перестать генерировать ей «онлайн». Проще говоря, не играть в неё. Первый вариант, конечно, более предпочтителен, однако принципиальности в современных геймерах последнее время не наблюдается, поэтому имеем, что имеем.