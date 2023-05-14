Для любителей видеоигр наверняка не секрет, что игровую индустрию последние годы сильно подкосило: качество чаще не соответствует даже минимальным нормам, не говоря уже об ожиданиях, ну а игровой процесс зачастую либо является самоповтором, либо страдает от ненужных проводимых разработчиками экспериментов. В Battlefield 2042 в своё время удивительным образом сочлись все эти недостатки, и как итог — проект с треском провалился по всем фронтам.
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Хотя годы идут, но изменений в игре происходит критически мало, а обновления выходят непозволительно редко. В общем, геймеры прямым текстом обвиняют DICE, Ripple Effect и Ridgeline Games, каждая из которых участвовала в работе над Battlefield 2042, в уничтожении культовой серии и не жалеют под это дело уже никаких обидных эпитетов и прямых оскорблений. Гордость сотрудников при этом страдает, и на выходных девелоперы опубликовали обращение, в котором попросили геймеров сбавить обороты «харассмента» сотрудников студии-разработчика, заявив, что подобному поведению не место в сообществе Battlefield.
Почему в сообществе Battlefield место разработчикам, которых у этого самого сообщества возникает желание оскорблять самыми обидными выражениями, DICE при этом не уточнять не стала.
Как справедливо отмечают некоторые комментаторы под вышеуказанным «постом» в Twitter, лучший способ привлечь внимание разработчика к проблеме — перестать покупать игру, а в случае покупки перестать генерировать ей «онлайн». Проще говоря, не играть в неё. Первый вариант, конечно, более предпочтителен, однако принципиальности в современных геймерах последнее время не наблюдается, поэтому имеем, что имеем.