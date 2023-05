Топ-3 там вообще забавный.

Сегодня состоялся релиз долгожданной The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Проект пришёлся по душе критикам и простым игрокам. Причём, настолько сильно, что занял почётное место на агрегаторе рецензий OpenCritic, став самой высокооценённой игрой.

На момент написания данного материала новые приключения Линка получили средний рейтинг 97/100 на основе 64 обзоров. Полный топ-10 самых успешных игр на сайте выглядит следующим образом:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 97/100.

Super Mario Odyssey — 97/100.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 96/100.

Red Dead Redemption 2 — 96/100.

Elden Ring — 95/100.

God of War (2018) — 94/100.

The Last of Us Remastered — 94/100.

Persona 5 Royal — 94/100.

Persona 5 — 94/100.

Hades — 94/100.

Причём, команда сайта OpenCritic посчитала нужным отдельно пояснить, почему Tears of the Kingdom стоит выше, чем Super Mario Odyssey с такой же оценкой. Дело в том, что при высчитывании рейтингов с точностью до тысячных у свежей «Зельды» показатель будет лучше, чем у «Марио», — 97,223 балла против 96,811.