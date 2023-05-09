Уже совсем скоро.

Компания Capcom анонсировала открытое бета-тестирование файтинга Street Fighter 6, мероприятие должно пройти в период с 19 по 22 мая. Принять участие в «бете» смогут владельцы PC, Xbox Series и PS5.

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В рамках открытого бета-тестирования можно будет изучить геймплей за восьмерых персонажей на шести аренах. Создать своего собственного бойца в продвинутом редакторе персонажей предварительная версия игры тоже позволит. Геймеры также смогут оценить работу фоторежима и кроссплея между всеми платформами.

В момент релиза Street Fighter 6 будет снабжён тремя режимами: «Чемпионат мира», «Поле боя» и «Центр сражений». Первоначально легендарных мастеров и новых любимцев публики будет 18 штук — Рю, Чан-ли, Люка, Джейми, Кимберли и многих других — в стильных новых образах и ознакомительными видеороликами.

Игра сможет похвастаться улучшенной системой боя с тремя типами контроля — Классический, Современный и Динамичный. Это позволит быстро настроить файтинг под уровень навыков геймера.

Новая функция комментариев в реальном времени не дает заскучать во время матча и помогает разобраться в процессе игры. А система «Счётчик энергии» позволит распоряжаться ресурсами по своему усмотрению.

«Поле боя» — основной режим Street Fighter 6, в котором игроки смогут находить друзей, общаться и вместе прокачивать свои навыки. Здесь же нужно управлять аватаром, созданном в «Чемпионате мира», и соревноваться с другими игроками в «Центре сражений». Игрок также сможет посетить «Игровой центр» и насладиться классическими аркадами от Capcom.

«Продемонстрируйте всем свою силу в “Чемпионате мира”, захватывающем одиночном режиме. Откройте все секреты Метро-Сити и его окрестностей. На пути вы встретите мастеров, которые возьмут вас под крыло и обучат своей технике боя», — напоминают разработчики в описании проекта.

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Напомним, Street Fighter 6 должен поступить в продажу 2 июня на консолях Xbox Series и PlayStation обоих поколений, а также на PC. В основу файтинга положена собственный движок Capcom под названием RE Engine.