Состоялся полноценный релиз в Steam ролевого «рогалика» Darkest Dungeon II от разработчиков из канадской студии Red Hook Studios. Примечательно, что купить данный проект могут и жители России и Беларуси. С момента своего выхода в магазине Valve «рогалик» успел собрать более 1 тысяч отзывов, из которых 80 % — положительные.
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Darkest Dungeon II предлагает игроку создать отряд героев, снарядить Дилижанс и идти спасать мир, «освещая умирающие земли последней искрой надежды». В новую игру вернулась новаторская боевая система из Darkest Dungeon, которую авторы сделали ещё лучше, преобразив многие из её элементов: от характеристик до правил. А новая механика меток добавляет глубины, позволяя принимать более взвешенные решения. Каждая экспедиция здесь длится от 30 минут до нескольких часов. Поэтому даже при неудачной вылазке можно рассчитывать на получение ресурсов.
В игре важно пользоваться системой улучшений и благ, которая позволит открывать новые стратегии для каждого следующего похода. В ходе странствия герои будут сближаться между собой, учась работать в команде, или же доводят друг друга до белого каления, а экспедицию — до печального конца. Поэтому игроку придётся снимать стресс с героев и управлять их отношениями, чтобы сохранить команду несмотря ни на что.
«Весь ваш долгий путь до Горы — от пылающего Поградья до чумного Смрадья — вам придётся доказывать как собственную выдержку, так и правильность вашей тактики. Исследуйте пять отдалённых регионов, в каждом из которых вам придётся преодолевать трудности и сталкиваться с уникальными врагами.
Измождённые физически и морально герои могут передохнуть в трактире, пока вы снимаете с них стресс и управляете их отношениями с помощью широкого выбора плотских и душевных утех. Отправляйтесь на Гору и встретьтесь лицом к лицу с чудовищным воплощением собственных слабостей», — поясняют тонкости игрового процесса разработчики в описании к проекту.
Darkest Dungeon II доступна в Steam и Epic Games Store. Текстовый перевод на русский язык имеется.