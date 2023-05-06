Потому что без раннего доступа в современном геймдеве никуда. Он везде — либо официально, либо по итогу знакомства с «релизным» продуктом.

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Уже послезавтра, 8 мая, мрачный «рогалик» Darkest Dungeon II наконец-то выберется из раннего доступа, став, тем самым, став полноценной завершённой игрой. Ну а сегодня нашему вниманию представили соответствующий видеоролик, призванный подготовить фанатов игры к скорейшему релизу.

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Напомним, что с 8 мая в Darkest Dungeon II появится полностью законченная сюжетная кампания, состоящая из пяти актов, в каждом из которых нам придётся выполнить цепочку заданий, имея в своём распоряжении лишь небольшой отряд главных действующих лиц.

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Вместе с полноценным релизом Darkest Dungeon II помимо Epic Games Store также появится и в Steam. Отметим, что оригинальная Darkest Dungeon получила широкую известность в узких кругах фанатов тёмнофэнтезийных «рогаликов». По замыслу разработчиков, сиквел во всём должен превзойти оригинал. Ну а так это или нет, узнаем в понедельник, что называется, из первых уст.