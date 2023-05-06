У популярного (куда уж популярнее — первое место в Steam) сетевого шутера Counter-Strike: Global Offensive сегодня, 5 мая, случился новый рекорд по «онлайну» — свыше 1,5 млн игроков. Если точнее, то 1 557 335 человек. Напомним, предыдущий рекорд с количеством почти 1,5 млн человек был установлен в середине марта.
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Знающие люди утверждают, что такое уверенное победоносное шествие Global Offensive связано с тем, что в шутере появились командные стикеры, автографы игроков и пропуск зрителя BLAST Paris Major, последнему крупном мейджору по CS: GO. Данное мероприятие, если что, пройдёт в период с 8 по 21 мая в Париже.
Напомним также, что днём раньше в Counter-Strike: Global Offensive был установлен рекорд по количеству открытых кейсов — свыше 50 миллионов за апрель 2023 года. Причиной этому стал запуск новой коллекции Anubis. По предварительным данным, в первый день продаж было открыто свыше 5,5 млн кейсов.