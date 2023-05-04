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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В свежем трейлере Apex Legends показали способности крутого деда Баллистика
Потому что отправиться драть пятые точки молодняку может только поистине крутой дед.
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В Apex Legends нечасто появляются новые игровые персонажи, но когда это всё-таки случается, повод обычно того стоит. Так, уже на следующей неделе, 9 мая, одновременно со стартом сезона «Арсенал» в игру вступит персонаж под позывным Баллистик. Это такой крутой, поджарый старикан в красных очках, который может много чему научить местную воинствующую молодёжь. Сегодня же разработчики из Respawn Entertainment показали видеоролик, посвящённый уникальным способностям Баллистика.

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Дедушка обладает активной способностью под названием «Шёпот», активируя которую, Баллистик с помощью особого устройства перегревает вражеское оружие, тем самым временно выводя его из строя. Пассивная способность Баллистика называется «Кобура», и благодаря ей наш брутальный дед является единственным из всей команды Apex Legends персонажем, способным нести с собой не два, а сразу три оружия. Правда, третье оружие при этом нельзя будет улучшать.

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Наконец, суперспособность «Буря», временно дающая Баллистику и соратникам бесконечные боеприпасы и повышенную скорость перезарядки.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
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