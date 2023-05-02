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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Atomic Heart анонсировали первое дополнение к игре — смотрим короткий трейлер
DLC должно быть выпущено уже этим летом.
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Разработчики из студии Mundfish опубликовали короткий тизер первого DLC для сюжетного шутера Atomic Heart. Авторы пообещали, что грядущее дополнение должно оказаться большим по объёмам сделанного для него контента.

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В описании к видеоролику сотрудники Mundfish намекнули, что на «Предприятии 3826 осталось ещё много неизведанных мест». А вот никаких других подробностей представлено ещё не было — скорее, всего в начале лета состоится официальный показ геймплея DLC. Напомним, ещё до релиза Atomic Heart разработчики обещали выпустить для шутера четырех больших DLC. В продаже есть самое полное издание игры, гарантирующее доступ к будущему контенту.

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Оригинальный проект был тепло принят публикой, что хорошо заметно по рейтингам агрегаторов рецензий и пользователей в Steam. Издательство Focus Entertainment, которое занимается дистрибуцией проекта во всём мире, дало понять, что продажи Atomic Heart превзошли все ожидания.

#atomic heart #mundfish #focus entertainment
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Продажи Atomic Heart превзошли ожидания издательства Focus Entertainment
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