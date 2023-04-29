Игра действительно самобытная.

Портал IGN разместил у себя на канале в YouTube эксклюзивное геймплейное видео ретрофутуристического триллера The Invincible, записанное с грядущей демоверсии. Напомним, разработкой проекта занимается польская студия Starward Industries.

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В представленном 10-минутном ролике нам показали процесс исследования заброшенного лагеря экспедиции, где в какой-то момент начинают происходить странные вещи. Например, андробот перестаёт отвечать на команды, а доктор Краута, укрывшийся в палатке, и вовсе страдает нарушением двигательных функций.

Главная героиня не отчаивается, а принимается вести переговоры по радио с астрогатором Новиком, который помог ей привести в чувство андробота. После длительных переговоров, изучения локации и вдумчивого перебора найденных предметов для починки ролик завершается.

Разработчики обещают, что в The Invincible поклонников приключенческих игр ждут все важные атрибуты жанра: тягучая атмосфера (атомпанк и аналоговые технологии же!), интересные персонажи, подталкивающий к размышлениям о вечном сюжет, красочная графика и несколько концовок. Для проекта также заявлен текстовый перевод на русский язык, что уже хорошо.

Что касается демоверсии The Invincible, то она будет доступна в период с 4 по 8 мая текущего года в рамках цифрового фестиваля LudoNarraCon.

The Invincible расскажет историю квалифицированного и смекалистого биолога по имени Ясна. Девушка со своим экипажем приземлилась на таинственную планету Регис III. Очень скоро научная экспедиция превращается в спасательную, поскольку героине придётся отыскать пропавших членов своего экипажа. Разработчики уверяют, что любое принятое игроком решение может оказаться опасным. Именно поэтому для триллера заявлено несколько концовок.

«Отправляйтесь на космически-философское приключение и сталкивайтесь с поразительными научными феноменами на жутковатой планете. Находите фрагменты утраченного и докладывайте своему астрогатору, голос которого поддерживает вас в трудные минуты. Такую главную угрозу человечеству было не предвидеть. Она заставит вас по-новому взглянуть на устремления человечества и на его предвзятость. В путь! Принимайте решения, раскрывайте тайну... но не стоит недооценивать суровую и гениальную простоту эволюции.

Роботы, люди... Решайте сами, стоит ли взаимодействовать с населяющими Регис III существами… а если стоит, то как? Друг, спутник? Враг? До спуска на поверхность этой планеты вы и не подозревали, что могут значить эти слова. Погрузитесь в атмосферу атомпанка, используя различные инструменты, такие как дальномер и датчик движения; передвигайтесь по изумительным местам на транспортном средстве. Вам предстоит использовать реалистичные аналоговые технологии в ретро-футуристичном мире», — гласит официальное описание проекта.

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Релиз The Invincible должен состояться до конца текущего года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S.