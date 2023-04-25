И это несмотря на то, что без танцев с бубном в нём теперь ничего не купить.

Когда большая часть западных игровых издательств поддалась истерике и приняла решение либо о приостановке своей деятельности в России, либо о полном уходе с российского рынка, в качестве аргументов нередко использовалось то, что рынок РФ якобы незначителен, и от отказа от него издатели особо ничего не потеряют. То, что на самом деле российский рынок огромный и бездонный, и западные компании, понимая это, отнюдь не брезговали активно его «заселять», чего не скажешь о действительно незначительных рынках, многие поторопились забыть. Теперь же издание GameDiscover провело исследование и подсчитало, какой процент геймеров в Steam на какие страны приходится.

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Выяснилась вполне предсказуемая ситуация: 9,7% пользователей Steam — из России. Опережают её разве что Китай с 12,3 % и США с 13,7 %. На четвёртом месте с большим отставанием Бразилия с 4,9 %, на пятом — Германия с 3,6 %.

GameDiscover также провело исследование в рамках пользователей Xbox и PlayStation, и вот здесь ситуация уже радикально отличается. На долю США приходится 40,6% пользователей Xbox и 37,2 % пользователей PlayStation, в то время как остальные страны в Топ-20 занимают доли от 1 % до 7 %. На Россию среди владельцев PlayStation приходится всего 2,1 % пользователей, Xbox — 3,7 %.

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К сожалению, в Steam в России по-прежнему невозможно без танцев с бубном и смены региона спокойно оплачивать игры, хотя такие варианты, как оплата посредством QIWI, ни под какие санкции не попадали, и свободно применяются в том же Epic Games Store и даже во внутреннем магазине Riot Games. Причина, по которой великий Габен, компания которого с российского рынка не уходила, тормозит с решением данного вопроса, остаётся неведомой.