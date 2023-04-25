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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Представлена стратегия D.O.R.F., вдохновлённая классикой жанра
Для фанатов.
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Небольшая инди-студия DORFteam решила порадовать фанатов классических стратегий в реальном времени. Доморощенные разработчики занимаются созданием D.O.R.F. — стратегии, вдохновлённой Command & Conquer и StarCraft. Для данного проекта делается полноценный одиночный режим, а также сетевой/локальный мультиплеер.

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В плане геймплея D.O.R.F. будет знаком всем фанатам RTS: сбор ресурсов, строительство зданий, создание юнитов, выделение их рамкой и отправка в бой. Противоборствующих фракций тут, как водится, три. У всех есть уникальные юниты, постройки и прочие вещи. Поведение каждой из армий на поле боя тоже отличается.

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У стратегии D.O.R.F. есть своя страница в Steam, там же можно посмотреть на скриншоты и трейлеры. Даты релиза у проекта пока нет.

#dorf #dorfteam
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