На это проекту потребовалось шесть с лишним лет.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издательство Square Enix вспомнило, что сегодня очередной день рождения франшизы Nier, и по такому случаю заявило, что общий тираж Nier Automata — наиболее популярной на сегодняшний день игры серии — перевалил за 7,5 миллионов копий. В среднем, получается, Nier Automata продолжают приобретать примерно по 500 тысяч человек каждые полгода: в ноябре 2022-го было известно о семи миллионах проданных копий игры.

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Релиз Nier Automata состоялся весной 2017 года. Игра получила признание общественности, однако до звания безусловного шедевра при таких продажах в наши дни, естественно, говорить не приходится.