Разработчики из студии Lavapotion совместно с издательством Coffee Stain Publishing опубликовали большой отчёт о проделанной работе в отношении своей стратегии Songs of Conquest. В представленном материале содержится информация по первому кварталу 2023 года. Отчёт был составлен в соответствии с раскрытой в январе дорожной картой развития игры.
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Выяснилось, что девелоперы сделали практически всё, что задумывали. Они буквально выполнили все свои обещания и даже кое-что ещё — получается, дорожная карта остаётся актуальное и в ближайшее время корректировки туда вноситься не будут.
За первый квартал сотрудники Lavapotion добились следующих результатов:
- улучшен искусственный интеллект;
- улучшен экран найма юнитов;
- добавлена лавка артефактов;
- улучшены маяки;
- добавлен набор инструментов для создания цепочек квестов и портретов для диалогов;
- для фракции Рана добавили большое количество игровых событий;
- добавлены четыре новые карты для режима схваток.
В соответствии с ранее представленной дорожной картой обновлений, игроки могут рассчитывать на выпуск больших сюжетных кампаний: за некромантов из Баронства Лот (второй квартал) и жителей пустыни из Барии (третий квартал).
Songs of Conquest — это смесь классической пошаговой стратегии, приключения и ролевой игры. Вдохновлённая проектами легендарной серии Heroes of Might & Magic, игра от студии Lavapotion предлагает собрать большую армию, овладеть древней магией и «покорить дальние земли».
«Исследуйте разнообразные карты с самыми разными противниками и ценной добычей. В разных биомах вас ждут уникальные враги, пейзажи и поля битв. Грамотно распределяйте ресурсы, проводите исследования и расширяйте свои границы. Настраивайте города под себя: вам ближе по сердцу грубая сила, колдовство, или всего понемножку? К величию ведут самые разные пути. Глубокая боевая система с уникальными способностями бойцов и мощной магией. Объединяйте войска, чтобы нанести врагу сокрушительный удар. Блокируйте проходы и занимайте высоту — превратите поле битвы в своего союзника», — гласит официальное описание проекта.
Напомним, в настоящий момент Songs of Conquest находится в раннем доступе Steam, Epic Games Store и GOG. Полноценный релиз должен состояться до конца текущего года. На момент написания данного материала у стратегии было 88 % рейтинга в Steam на основании более 4,5 тысяч отзывов.