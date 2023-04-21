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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest отчитались о проделанной работе за первый квартал
Всё сделано в соответствии с дорожной картой.
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Разработчики из студии Lavapotion совместно с издательством Coffee Stain Publishing опубликовали большой отчёт о проделанной работе в отношении своей стратегии Songs of Conquest. В представленном материале содержится информация по первому кварталу 2023 года. Отчёт был составлен в соответствии с раскрытой в январе дорожной картой развития игры.

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Выяснилось, что девелоперы сделали практически всё, что задумывали. Они буквально выполнили все свои обещания и даже кое-что ещё — получается, дорожная карта остаётся актуальное и в ближайшее время корректировки туда вноситься не будут.

За первый квартал сотрудники Lavapotion добились следующих результатов:

  • улучшен искусственный интеллект;
  • улучшен экран найма юнитов;
  • добавлена лавка артефактов;
  • улучшены маяки;
  • добавлен набор инструментов для создания цепочек квестов и портретов для диалогов;
  • для фракции Рана добавили большое количество игровых событий;
  • добавлены четыре новые карты для режима схваток.

В соответствии с ранее представленной дорожной картой обновлений, игроки могут рассчитывать на выпуск больших сюжетных кампаний: за некромантов из Баронства Лот (второй квартал) и жителей пустыни из Барии (третий квартал).

Songs of Conquest — это смесь классической пошаговой стратегии, приключения и ролевой игры. Вдохновлённая проектами легендарной серии Heroes of Might & Magic, игра от студии Lavapotion предлагает собрать большую армию, овладеть древней магией и «покорить дальние земли».

«Исследуйте разнообразные карты с самыми разными противниками и ценной добычей. В разных биомах вас ждут уникальные враги, пейзажи и поля битв. Грамотно распределяйте ресурсы, проводите исследования и расширяйте свои границы. Настраивайте города под себя: вам ближе по сердцу грубая сила, колдовство, или всего понемножку? К величию ведут самые разные пути. Глубокая боевая система с уникальными способностями бойцов и мощной магией. Объединяйте войска, чтобы нанести врагу сокрушительный удар. Блокируйте проходы и занимайте высоту — превратите поле битвы в своего союзника», — гласит официальное описание проекта.

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Напомним, в настоящий момент Songs of Conquest находится в раннем доступе Steam, Epic Games Store и GOG. Полноценный релиз должен состояться до конца текущего года. На момент написания данного материала у стратегии было 88 % рейтинга в Steam на основании более 4,5 тысяч отзывов.

#songs of conquest #lavapotion
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Автор молодец. Сделал предупреждение криворуким и разобрал поэтапно процесс. И читая ваш коммент, хочется посоветовать убиться не автору статьи.
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хахахер
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