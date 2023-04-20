Так сказать, проверить, насколько сетевая инфраструктура готова к релизу. А то будет как всегда.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Поскольку Diablo IV является одним из самых ожидаемых проектов этого года, логично предположить, что поток геймеров, которые захотят приобщиться к игровому процессу, будет запредельным. В связи с этим Blizzard сегодня сообщила о том, что устроит нагрузочный тест сетевой инфраструктуры Diablo IV. Провести тестирование компания собирается в период с 12 по 14 мая, то есть, примерно за месяц до выхода игры.

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В рамках тестирования игроки смогут опробовать все пять базовых классов персонажа, пройти первую игровую зону, а также ознакомиться с прологом и первым актом сюжетной кампании.

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Релиз Diablo IV назначен на 6 июня, и судя по тому, что недавно игра отправилась в печать, меняться эти планы уже не будут.