Только эффекта от этого геймеры по-прежнему не видят.

То, как в Overwatch работал, а в Overwatch 2 работает античитерская система, у многих геймеров вызывает вполне естественные и справедливые вопросы. В частности, как так получается, что читеры не выявляются моментально и автоматически, а система их выявления, по всей видимости, существует исключительно за счёт жалоб пользователей. У некоторых нечистых на руку фанатов Overwatch даже был повод для хвастовства — много лет «мухлежа» и никакого бана.

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При этом важно понимать, что современные читы настолько продвинутые, что среднестатистический пользователь в принципе не может разглядеть подозрительных действий использующего их игрока, и, как следствие, не отправляет на потенциального читера жалобы. Тем не менее, каким-то образом в Overwatch 2 с начала октября удалось поймать и бессрочно заблокировать свыше 100 тысяч учётных записей. По крайней мере, в этом нас пытается убедить Blizzard, опубликовавшая соответствующую статистику в недавнем новостном материале.

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Как пишут представители Blizzard, под раздачу попадают пользователи разных читов — от помощи в прицеливании («эймбот») до возможности видеть сквозь стены («уоллхак»). Блокировки читеров проходят регулярно: в неделю в Overwatch 2 нередко блокируются до пяти тысяч учётных записей.