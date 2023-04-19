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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Системные требования The Lord of the Rings Gollum повысились — разработчики рекомендуют как минимум видеокарту GeForce RTX 3060
Что ещё ожидать от современного геймдева, в котором отдел тестирования и оптимизации больше не в чести?
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Публикуемые разработчиками современных видеоигр системные требования давно уже нельзя воспринимать как истину в последней инстанции: всегда необходимо сначала дождаться релиза, а затем, если этот релиз прошёл без критических проблем, почитать независимые тестирования производительности. Тем не менее, обязанность указывать системные требования своих продуктов перед разработчиками никуда не девалась, поэтому сегодня авторы The Lord of The Rings Gollum обновили соответствующую информацию

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Важно отметить, что системные требования The Lord of The Rings Gollum выглядят крайне странно, и формировались они явно «на коленке» и впопыхах. Иначе объяснить уменьшающиеся требования к центральному процессору при безумных требованиях к оперативной памяти и видеокарте невозможно.

Как бы то ни было, на данный момент минимальные требования (разрешение 1080p, средние настройки качества и без трассировки лучей) грядущего проекта выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10/11.

Рекомендованные требования (разрешение 1440p, высокие настройки качества, активная трассировка лучей) уже совсем вразнобой:

  • процессор: Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600;
  • 32 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10/11.
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Учитывая уровень графического исполнения The Lord of The Rings Gollum, вышеизложенные системные требования выглядят явно неокончательными; возможно, даже являются заглушкой. Насколько игра оптимизирована или же наоборот в лексиконе девелоперов данного слова нет, узнаем 25 мая.

#nacon #daedalic entertainment #the lord of the rings gollum
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Антон Воронврот
16:22
давай разберемся, у меня есть лиц. дум и дум етернал. 2к все ультра без длсс. сегодня сделаю прогон, если там рил 30фпс, а на 3060 будет больше за счет памяти, то я снимаю шляпу
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Антон Воронврот
16:21
в думе меня смутило, что у меня даже в 4к на ультре не было такого унылого фпс. в 2к всегда стабильно больше 100, на видосе умудрились 30 фпс выдать
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Антон Воронврот
16:19
хня на постном масле, надо смотреть самому, не верю чтобы при одинаковых настройках так резалась текстура.
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
RadeoForce
16:17
то есть, тебя не смутила ситуация в Думе, например? Ты видос-то глянь. Снизить текстуры, серьезно? Зачем, если хуанг это сделал за тебя
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Антон Воронврот
16:15
эксперт Эд: Стим это малая часть по которой нельзя сделать выборку, а процы тестируют в 4к.
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хахахер
16:14
ну так
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Антон Воронврот
16:14
бл, ну ты рофлишь? где то есть такой упор чтобы были статоры? или микрофризы, все компенсируется ОЗУ. а текстуры немного снизить, не судьба? 6700 все равно не догоняет 3070, даже в 4к. искусственно гн...
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Игорь Быков
16:11
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