Что ещё ожидать от современного геймдева, в котором отдел тестирования и оптимизации больше не в чести?

Публикуемые разработчиками современных видеоигр системные требования давно уже нельзя воспринимать как истину в последней инстанции: всегда необходимо сначала дождаться релиза, а затем, если этот релиз прошёл без критических проблем, почитать независимые тестирования производительности. Тем не менее, обязанность указывать системные требования своих продуктов перед разработчиками никуда не девалась, поэтому сегодня авторы The Lord of The Rings Gollum обновили соответствующую информацию

реклама

Важно отметить, что системные требования The Lord of The Rings Gollum выглядят крайне странно, и формировались они явно «на коленке» и впопыхах. Иначе объяснить уменьшающиеся требования к центральному процессору при безумных требованиях к оперативной памяти и видеокарте невозможно.

Как бы то ни было, на данный момент минимальные требования (разрешение 1080p, средние настройки качества и без трассировки лучей) грядущего проекта выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT;

45 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10/11.

Рекомендованные требования (разрешение 1440p, высокие настройки качества, активная трассировка лучей) уже совсем вразнобой:

процессор: Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600;

32 Гбайта оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;

45 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10/11.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Учитывая уровень графического исполнения The Lord of The Rings Gollum, вышеизложенные системные требования выглядят явно неокончательными; возможно, даже являются заглушкой. Насколько игра оптимизирована или же наоборот в лексиконе девелоперов данного слова нет, узнаем 25 мая.