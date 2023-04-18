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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Diablo IV отправилась в печать, релиз — 6 июня
Теперь, хотелось бы верить, без неприятных сюрпризов.
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До выхода Diablo IV осталось меньше двух месяцев, и если вы, прекрасно понимая все тонкости современной игровой индустрии, мысленно готовились к неприятностям вроде переносов релиза, то можете расслабиться. Итак, пару часов назад Blizzard официально сообщила о том, что четвёртая номерная часть культовой серии отправилась в печать, а это означает, что дата релиза изменится только в случае форс-мажорных обстоятельств.

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Diablo IV во многом станет идейной наследницей именно второй части серии: в этом плане Blizzard отдаёт себе отчёт в том, что Diablo III для многих (если не для большинства) стала большим разочарованием, и ещё одного эксперимента над собой франшиза может попросту не пережить.

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Релиз назначен на 6 июня на всех актуальных платформах, в том числе на консолях прошлого поколения. В России игра будет доступна только окольными путями по причине приостановки Activision Blizzard продаж в нашем регионе весной прошлого года.

#blizzard #diablo iv
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