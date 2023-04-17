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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Приключенческая игра-головоломка Firmament от разработчиков Myst и Riven обрела дату релиза
По первым скриншотам можно сразу понять, что это проект от авторов Myst.
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Разработчики из студии Cyan Worlds, которых мы знаем по удивительным приключенческим играм Myst и Riven, готовят к релизу свой новый проект — атмосферное приключение под названием Firmament. Он должен поступить в продажу уже 18 мая на ПК (Steam).

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Геймплей Firmament построен в полном соответствии лекалам предыдущих проектов студии Cyan. Тут будут сложные головоломки, глубокий сюжет и дивные локации покинутого мира с тщательно проработанными деталями. Авторы называют своё детище «настоящей усладой для глаз, где за каждым поворотом открываются новые красоты». При этом в мир Firmament будет легко поверить, словно он построен по чьему-то великому замыслу, который и предстоит разгадать.

У главного героя Firmament всегда будет на вооружении устройство под названием «Адъюнкт», с помощью которого он сможет оперировать разными устройствами в здешнем мире. Адъюнкт поможет в решении головоломок — в общем, крайне незаменимая вещь. Кампанию странному устройству составит загадочный призрак со своей историей. Они помогут игроку в исследовании трёх отдельно взятых земель со своими загадками и тайнами.

«А так ли уж заброшены земли Firmament? Что за гигантские механизмы разбросаны по ним? Зачем они нужны? И какую роль играете вы в этой великой мистерии? Исследуйте, решайте и раскрывайте тайны, играя в Firmament!» — гласит официальное описание игры.

Проходить новый проект от студии Cyan Worlds можно будет вместе с VR-гарнитурой, но это абсолютно опциональная история. В режиме виртуальной реальности доступны режимы свободного перемещения и телепорта, а в списке поддерживаемых устройств есть такие варианты: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S и Quest 2 через Oculus Link.

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Firmament также должна появиться на PlayStation, но дата релиза на консолях Sony пока не установлена. В случае с PS5 уже сейчас заявлена поддержка PS VR2.

#cyan worlds #firmament
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