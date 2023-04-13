Тогда-то и узнаем, чего стоит данный проект в геймплейном плане.

Любители стратегий на тему Второй мировой войны ещё предостаточно, поэтому на проект Men of War II, представляющий собой сиквел хорошо известной на постсоветском пространстве игры «В тылу врага», сегодня возлагаются большие надежды. Насколько эти надежды оправданы, все желающие смогут оценить уже в следующем месяце — с 11 по 15 мая.

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Ранее в Men of War II уже проводились публичные тестирования, однако грядущее станет первым, в котором в том числе будет задействован контент из одиночной кампании. Разработчики сообщили также о внесении ряда изменений в геймплей, но при этом отметили, что финального качества продукта открытая «бета» не отражает.

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Релиз Men of War II должен состояться когда-нибудь в этом году. Игра повествует о сражениях Советского Союза с нацистской Германией. Геймеров ждут две одиночные кампании, а также сетевой режим.