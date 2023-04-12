Красивый.

Все слухи подтвердились: издательство THQ Nordic и разработчики из финской студии Frozenbyte действительно всё это время для нас готовили новую часть серии сказочных платформеров Trine. Представленный проект получил название Trine 5: A Clockwork Conspiracy, его релиз должен состояться на ПК и консолях от Microsoft и Sony обоих поколений. На Nintendo Switch он тоже заглянет.

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Пятая часть Trine расскажет историю волшебника Амадея, воровки Зои и рыцаря Понтия. С репутацией у этих героев полная беда, что ставит под угрозу существование их магических сил. Герои отправляются в очередное приключение, где им нужно будет победить Механическую армию.

По случаю анонса разработчики Trine 5: A Clockwork Conspiracy представили короткий геймплейный трейлер и опубликовали несколько скриншотов, которые дают оценить уровень графического исполнения игры. Честно говоря, от четвёртой части тут мало что отличается.

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Для каждого из трёх героев проектируются отдельные способности, которые помогут с выполнением заданий. Проходить «сказочный» платформер можно будет как одному, так и в кооперативе до четырёх человек.