Спасибо, что не за пять минут до релиза.

Системные требования — это такая информация, которая должна быть известна за несколько месяцев до релиза проекта, рассчитанного на широкую публику. В случае с Dead Island 2, впрочем, разработчики либо вконец обленились, либо не считают своё творение соответствующим данному высокому статусу, поэтому его «системки» были опубликованы только сегодня — всего за десять суток до релиза.

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Забегая немного вперёд, отметим, что если вы являетесь среднестатистическим геймером и не обладаете 4K-монитором, то системные требования являются вполне демократичными. Проблема в подобных публикациях лишь в том, что они рассчитаны на частоту кадров в 60 fps, что по современным меркам — абсолютно минимальный комфортный показатель.

Минимальные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 30 fps):

процессор: AMD FX-9590 или Intel Core i7-7700HQ;

10 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 480 или NVIDIA GeForce GTX 1060;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе.

Рекомендованные требования (разрешение 1080p, частота кадров — 60 fps):

процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i9-9900K;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 6600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070 Super;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе.

«Высокие» системные требования (разрешение 1440p, частота кадров — 60 fps):

процессор: AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i5-12600KF;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 6750 XT или NVIDIA GeForce RTX 3070;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе.

«Ультравысокие» системные требования (разрешение 4K, частота кадров — 60 fps):

процессор: AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i7-13700K;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT или NVIDIA GeForce RTX 3090;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе.

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Релиз Dead Island 2 состоится 21 апреля на актуальных платформах (без поддержки кроссплея). Действие игры разворачивается в заражённом зомби-вирусом Лос-Анджелесе, ну а мы, как всегда, играем за персонажа с иммунитетом.