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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Age of Empires II Definitive Edition получит дополнение с контентом из первой части серии уже в следующем месяце
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Когда в прошлом юбилейном для серии Age of Empires году для ремастера второй части франшизы было анонсировано дополнение под названием Return of Rome, которое, по плану, добавит в игру контент из первой части серии. Теперь же стало известно, что любители стратегий смогут почувствовать ностальгию уже в следующем месяце — 16 мая.

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Хотя релиз состоится всего через пять недель, информации о содержании аддона Return of Rome по-прежнему критически мало: известно лишь, что в его состав войдут 16 цивилизаций из оригинальной Age of Empires. Впрочем, этого уже будет более чем достаточно для звания полноценного расширения.

#age of empires ii definitive edition
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