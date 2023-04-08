Когда в прошлом юбилейном для серии Age of Empires году для ремастера второй части франшизы было анонсировано дополнение под названием Return of Rome, которое, по плану, добавит в игру контент из первой части серии. Теперь же стало известно, что любители стратегий смогут почувствовать ностальгию уже в следующем месяце — 16 мая.
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Хотя релиз состоится всего через пять недель, информации о содержании аддона Return of Rome по-прежнему критически мало: известно лишь, что в его состав войдут 16 цивилизаций из оригинальной Age of Empires. Впрочем, этого уже будет более чем достаточно для звания полноценного расширения.