Разработчики из студии Trepang совместно с издательством Team17 назвали точную дату выхода шутера Trepang2, в котором игроку предстоит примерить на себя роль потерявшего память солдата со сверхъестественными способностями. В этой предыстории легко считывается вдохновлённость авторами серией шутеров F.E.A.R., который подтверждается и во многом другом.
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Trepang2 действительно по своему устройству очень сильно походит на классику жанра от Monolith Productions. Авторы открыто признаются в своей любви к F.E.A.R., но и с оригинальными идеями у них тоже всё в порядке. Например, здешний главный герой может не только замедлять время, но и становиться невидимым для более эффектной расправы над врагами.
Trepang2 расскажет историю таинственной группы людей, которая вызволяет главного героя с секретного объекта. Протагонисту нужно будет разобраться в своём прошлом и отомстить всем, кто его когда-то обидел.
Trepang2 — сюжетный шутер с одиночным режимом. Мультиплеера или кооперативного режиме здесь не предусмотрено, что уже можно считать большой редкостью. Главный герой будет использовать свои сверхчеловеческие способности и скорость, чтобы легко отбрасывать целые волны тяжело вооружённых наёмников. В ближнем бою он может «показать врагам, кто есть кто, на кулаках», а также влетать тараном в суматошные перестрелки.
Trepang2 выйдет 21 июня 2023 года на ПК. Страницы игры доступна в Steam, там же доступна для опробования демоверсия шутера.