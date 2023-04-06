Последние месяцы в Epic Games Store раздают настолько прелый валежник, что даже публиковать на эти темы отдельные новостные заметки не имеет никакого смысла. Сегодня же в сервисе началась раздача сразу двух игр, одна из которых является очень достойным подарком, но, увы, по причине недальновидного решения студии Techland, в России она недоступна. Речь идёт о зомби-боевике Dying Light Enhanced Edition.
реклама
В представлениях данная игра, пожалуй, не нуждается: отметим лишь, что она вышла в 2015 году и быстро стала эталоном в жанре. В прошлом году состоялся релиз сиквела — Dying Light 2 — но до уровня восприятия первой части добраться новинке не удалось.
При желании забрать Dying Light Enhanced Edition всё-таки можно: для этого необходимо просто-напросто зарегистрировать новую учётную запись в Epic Games Store, указав при этом любой несанкционный регион. Может потребоваться необходимость использовать VPN.
Второй подарок на этой неделе — это головоломка Shapez. Вдаваться в подробности тут особо не о чем: это просто надо видеть и опробовать лично. Через неделю раздача сменится на средневековый слэшер Mordhau.