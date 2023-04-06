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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store началась раздача зомби-экшена Dying Light (не в России) и головоломки Shapez
Ничего, возьмём на другом ресурсе.
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Последние месяцы в Epic Games Store раздают настолько прелый валежник, что даже публиковать на эти темы отдельные новостные заметки не имеет никакого смысла. Сегодня же в сервисе началась раздача сразу двух игр, одна из которых является очень достойным подарком, но, увы, по причине недальновидного решения студии Techland, в России она недоступна. Речь идёт о зомби-боевике Dying Light Enhanced Edition.

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В представлениях данная игра, пожалуй, не нуждается: отметим лишь, что она вышла в 2015 году и быстро стала эталоном в жанре. В прошлом году состоялся релиз сиквела — Dying Light 2 — но до уровня восприятия первой части добраться новинке не удалось.

При желании забрать Dying Light Enhanced Edition всё-таки можно: для этого необходимо просто-напросто зарегистрировать новую учётную запись в Epic Games Store, указав при этом любой несанкционный регион. Может потребоваться необходимость использовать VPN.

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Второй подарок на этой неделе — это головоломка Shapez. Вдаваться в подробности тут особо не о чем: это просто надо видеть и опробовать лично. Через неделю раздача сменится на средневековый слэшер Mordhau.

#epic games #epic games store #techland #dying light
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Эдуард Кузнецов
20:19
Я тоже не сразу понял, что это рофл заголовка, а не амд процыка.
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BigCar
20:18
Пару лет назад за эти деньги можно было купить новый Land Cruiser Prado в очень хорошей комплектации. А теперь какое-то китайское говно от 3,7 ляма...
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За такие игры надо в тюрьму сажать. Слава великому Путину!!!
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Опричник
20:17
Это доки по ВСЕМ дистрибутивам линукс? А если мне нужен не дебиан? На посмотри сколько их - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%...
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PanzerK
20:17
Ну так пиши... кто тебе запрещает то... Увы все крупные производители из России ушли, никто ни оплачивать обзоры не будет, ни железо давать на тесты.
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Татьяна Савельева
20:16
автор такой знающий человек... как же без него сейчас в СВО обходятся??...
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Евгений Сом
20:15
Да кому ты тут втираешь трусливый балабол-пиздабол. У амд анти-лаг также не во всех играх дает прироста а там где дает у нвидиа с их рефлексом задержки куда лучше уменьшаются. И чтобы добить тебя осно...
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Павсикакий Доброгнев
20:14
>прочитать тонну манов (наверняка устаревших) на английском Не благодари https://www.opennet.ru/docs/RUS/bash_scripting_guide/
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
grom9000
20:14
Они и сами не хотят с этим говном рядом жить.
Польское СМИ: Украине требуется денацификация из-за большого числа сторонников радикальных учений
Aleksei Didenko
20:13
ты про какой тут недосып пишешь, когда именно ты через 9 часов уже забыл где искать доки качественно переведённые на русском языке.
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
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