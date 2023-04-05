Для тех, кто любят проходить игры заново, но без мучений с «раскачкой».

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ещё до выхода God of War Ragnarok разработчики из Sony Santa Monica обещали, что в перспективе снабдят проект популярным в современных играх с элементами RPG (и не только) режимом «Новая игра+». Ждать пришлось весьма долго — почти полгода — но в итоге сегодня данный режим появился в игре вместе со свежим обновлением.

реклама

В случае с God of War Ragnarok режим «Новая игра+» будет работать следующим образом: чтобы открыть к нему доступ, нужно сначала пройти игру в обычном режиме. В «плюсовом» режиме вы начнёте прохождение заново, но сохранив при этом все полученные способности и экипировку. Чтобы сбалансировать прохождение, не превращая его в лёгкую прогулку, противники и боссы будут усилены.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

God of War Ragnarok вышла в ноябре прошлого года и получила высоченные оценки как от критиков, так и от конечных игроков.