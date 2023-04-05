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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В God of War Ragnarok появился популярный режим «Новая игра+»
Для тех, кто любят проходить игры заново, но без мучений с «раскачкой».
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Ещё до выхода God of War Ragnarok разработчики из Sony Santa Monica обещали, что в перспективе снабдят проект популярным в современных играх с элементами RPG (и не только) режимом «Новая игра+». Ждать пришлось весьма долго — почти полгода — но в итоге сегодня данный режим появился в игре вместе со свежим обновлением.

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В случае с God of War Ragnarok режим «Новая игра+» будет работать следующим образом: чтобы открыть к нему доступ, нужно сначала пройти игру в обычном режиме. В «плюсовом» режиме вы начнёте прохождение заново, но сохранив при этом все полученные способности и экипировку. Чтобы сбалансировать прохождение, не превращая его в лёгкую прогулку, противники и боссы будут усилены.

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God of War Ragnarok вышла в ноябре прошлого года и получила высоченные оценки как от критиков, так и от конечных игроков.

#god of war ragnarok
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