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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Star Wars Jedi Survivor повысили требования к пространству на накопителе — теперь игра будет занимать 155 Гбайт
И это давно уже не смешно.
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В конце прошлого года Respawn Entertainment уже оглашала системные требования Star Wars Jedi Survivor, однако разработка игр — это такой процесс, когда всё в любой момент может измениться. Вот и сегодня стало известно, что Star Wars Jedi Survivor будет занимать на 25 Гбайт больше пространства на накопителе, чем изначально планировалось: 155 Гбайт вместо 130 Гбайт.

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С чем связано изменение объёма на показатель, в который можно уместить не одну «увесистую» и крупную игру, не уточняется. В любом случае, что 130 Гбайт, что 155 Гбайт — это даже по меркам современного полностью избавившего себя от проверок и оптимизации игропрома очень много. В конце концов, далеко не у каждого есть возможность подключить себе интернет со скоростью соединения, позволяющей сделать столь большие объёмы загрузки менее затратными по времени.

В остальном требования не изменились: разработчики советуют как минимум процессор Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1400 с видеокартой GeForce GTX 1070 или Radeon RX 580. Желательно же иметь конфигурацию с процессором Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 2070 или Radeon RX 6700 XT.

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Релиз Star Wars Jedi Survivor состоится 28 апреля на PC и консолях текущего поколения.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
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