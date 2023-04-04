Вскоре после анонса нового персонажа класса «Поддержка» в Overwatch 2 разработчики из Blizzard официально представили геймплейный видеоролик с персонажем под позывным Lifeweaver. И к данному персонажу имеются вопросы не только в плане внешности, но и в плане его «поддерживающих» способностей, которые, как опасаются геймеры, будут применяться совсем не по назначению.
реклама
Начнём со способности, которая размещает находящийся за спиной у Lifeweaver’а «цветок» на земле, а затем поднимает его в воздух как импровизированную платформу. В теории, данную способность можно использовать, чтобы доставлять союзников в иначе недоступные им места или же обеспечивать им широкий обзор при применении суперспособностей. На деле же геймеры боятся, что игровые «тролли» будут применять эту способность, чтобы мешать им играть, или, выражаясь геймерским языком, заниматься «грифингом».
Вторая способность из той же оперы. В идеале Lifeweaver создаёт энергетический луч, который вытаскивает попавшего в неприятность союзника и переносит его в безопасное место. На практике же её с таким же успехом можно будет применять и для того же самого «троллинга»: например, выхватив «ультующего» персонажа и испортив ему весь процесс.
Вишенкой на торте является суперспособность нового персонажа, которая вызывает на поле боя магическое дерево, испускающее волны целительной энергии и действующее на всех союзников в определённом радиусе. «Конструкция» огромная, светящаяся и переполняющая экран лишними визуальными эффектами, которых в Overwatch 2 и без того стало слишком много.
Трудно сказать, кто в Blizzard отвечает за «приёмку» подобных персонажей, но одно точно: набор в студию по квотам вместо профессиональной пригодности до добра не доводит.