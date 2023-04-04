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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: почти пять минут геймплея хоррора Holllowbody, вдохновлённого второй и третьей частями Silent Hill
Не самые плохие творческие ориентиры.
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Небольшая британская студия Headware Games, в которой трудится автор Chasing Static Нейтан Хэмли (и только он!), сообщила о выходе дебютного геймплейного трейлера Hollowbody — атмосферного техно-нуарного хоррора.

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Действие Hollowbody происходит в давно заброшенном британском городе недалёкого будущего. Главная героиня — работающая на чёрный рынок курьер по имени Мика, которая оказалась в городе после крушения своего ховербайка.

Сам ролик длится почти пять минут, за это время разработчики успевают заострить внимание на всех ключевых активностях Hollowbody. Игроку здесь предстоит заниматься неторопливым изучением локаций при свете нагрудного фонарика, пытаться давать отпор монстрам и порой копаться в инвентаре главной героини в поисках нужного предмета.

Всем своим внешним видом Hollowbody отдаёт дань уважения классическим Silent Hill — речь идёт о второй и третьей части, в первую очередь. Разработчик-одиночка Нейтан Хэмли намерен реализовать в своём проекте все узнаваемые атрибуты классического хоррора из начала 2000-х: ограниченность ресурсов, симбиоз фиксированной и динамичной камеры, сложные загадки и многое другое.

За судьбу Hollowbody пока можно особо не переживать: на её разработку ещё осенью 2022-го были собраны деньги на Kickstarter с перевыполнением изначального плана на 86 %. Релиз проекта должен состояться в первом квартале 2024 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store).

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Разработчик даже обещает добавить в свою игру озвучку, но изначально там будет присутствовать только английский язык.

#headware games #hollowbody
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