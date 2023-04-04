Пытаемся найти отличия от стандартной трассировки, но в целом симпатично.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Через неделю в Cyberpunk 2077 появится так называемый Overdrive Mode, которым разработчики окрестили более полный режим трассировки лучей, также известный, как трассировка пути. Насколько картинка с трассировкой пути отличается от стандартного рейтрейсинга, пусть разбираются специалисты, но одно очевидно: системные требования при активации режима Overdrive будут уже отнюдь не демократичными.

реклама

В частности, NVIDIA, которая сегодня опубликовала сопутствующий видеоролик по Cyberpunk 2077, для его записи использовала компьютер с процессором Intel Core i9-12900K и графическим ускорителем GeForce RTX 4090.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пользуясь случаем, напомним также, что сейчас CD Projekt RED активно трудится над сюжетным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Сроки его релиза остаются неизвестными, однако первые серьёзные подробности аддона планируют предоставить уже в июне.