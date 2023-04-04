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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
NVIDIA показала кадры Cyberpunk 2077 с расширенным режимом трассировки лучей
Пытаемся найти отличия от стандартной трассировки, но в целом симпатично.
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Через неделю в Cyberpunk 2077 появится так называемый Overdrive Mode, которым разработчики окрестили более полный режим трассировки лучей, также известный, как трассировка пути. Насколько картинка с трассировкой пути отличается от стандартного рейтрейсинга, пусть разбираются специалисты, но одно очевидно: системные требования при активации режима Overdrive будут уже отнюдь не демократичными.

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В частности, NVIDIA, которая сегодня опубликовала сопутствующий видеоролик по Cyberpunk 2077, для его записи использовала компьютер с процессором Intel Core i9-12900K и графическим ускорителем GeForce RTX 4090.

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Пользуясь случаем, напомним также, что сейчас CD Projekt RED активно трудится над сюжетным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Сроки его релиза остаются неизвестными, однако первые серьёзные подробности аддона планируют предоставить уже в июне.

#nvidia #cd projekt red #cyberpunk 2077
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