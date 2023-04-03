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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Atomic Heart уже участвует в первой распродаже
Скидка пока, правда, несерьёзная.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Хоть с момента выхода Atomic Heart прошло чуть больше месяца, но Mundfish уже объявила о том, что её творение принимает участие в распродаже. О внушительных скидках говорить пока не приходится, но это уже что-то. Распродажа активна как в VK Play, так и в Steam — для тех, кто готовы ради наполнения своей Steam-игротеки искать окольные пути покупки данного товара в российском регионе.

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На стандартное издание Atomic Heart распространяется 20-процентная скидка: вместо 2 499 рублей игру можно приобрести за 1 999 рублей. На «золотое» и «премиум» издания скидка уже составляет 25 %: их можно приобрести за 2 399 (вместо 3 199) рублей и за 2 699 (вместо 3 599) рублей соответственно.

Напомним, что «золотое» и «премиальное» издания отличаются от стандартного набором цифровых «плюшек», а также гарантированным доступом к четырём грядущим наборам дополнительного контента, включающего в себя новые лаборатории, локации, врагов, боссов и оружие.

рекомендации
4090 MSI за 150 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Распродажа продлится до 10 апреля.

#atomic heart #mundfish
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