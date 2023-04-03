Хоть с момента выхода Atomic Heart прошло чуть больше месяца, но Mundfish уже объявила о том, что её творение принимает участие в распродаже. О внушительных скидках говорить пока не приходится, но это уже что-то. Распродажа активна как в VK Play, так и в Steam — для тех, кто готовы ради наполнения своей Steam-игротеки искать окольные пути покупки данного товара в российском регионе.
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На стандартное издание Atomic Heart распространяется 20-процентная скидка: вместо 2 499 рублей игру можно приобрести за 1 999 рублей. На «золотое» и «премиум» издания скидка уже составляет 25 %: их можно приобрести за 2 399 (вместо 3 199) рублей и за 2 699 (вместо 3 599) рублей соответственно.
Напомним, что «золотое» и «премиальное» издания отличаются от стандартного набором цифровых «плюшек», а также гарантированным доступом к четырём грядущим наборам дополнительного контента, включающего в себя новые лаборатории, локации, врагов, боссов и оружие.
Распродажа продлится до 10 апреля.