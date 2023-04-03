Несмотря на то, что Warner Bros. ушла с российского рынка, фактически прямым текстом заявив, что деньги российских геймеров ей не нужны, отечественные игроки, проигнорировав чувство собственного достоинства, всё равно озолотили издательство. Как сообщает аналитическая фирма Newzoo, Топ-5 рынков для Hogwarts Legacy по количеству активных пользователей в феврале выглядел так: США, Германия, Великобритания, Россия и Франция.
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Распределение при этом, конечно же, неравномерное: на Северную Америку и Западную Европу пришлось 71 % продаж, а на Восточную Европу — 9 %. В Newzoo отметили тот факт, что несмотря на отсутствие официальной возможности купить Hogwarts Legacy, российские геймеры находят «креативные пути» доступа к проекту.
Каким образом Newzoo производили подсчёты, не вполне ясно: в России Hogwarts Legacy не продаётся, и, более того, на российские (и белорусские) учётные записи в Steam проект даже нельзя получить в качестве подарка. По всей видимости, аналитики Newzoo просто подсчитали рост числа продаж в казахстанском и других несанкционированных регионах, справедливо предположив, что на самом деле это россияне, сменившие регионы своих учётных записей.
Вообще, российский рынок был для производителей игр одним из основных в Европе. Но, видимо, боязнь давления со стороны своих правительств оказалась сильнее здравого смысла.