Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Final Fantasy XVI отправили «на золото» — почти за 3 месяца до релиза
Кажется, игра действительно выйдет 22 июня.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разработчики Final Fantasy XVI сообщили, что проект ушёл «на золото». Заявление было сделано за 2,5 месяца до релиза, который намечен на 22 июня на консоли PlayStation 5. Как правило, это означает, что основная разработка проекта завершена, поэтому переносов случиться не должно. За последние годы было только одно заметное исключение из данного правила — Cyberpunk 2077.

реклама

Создатели Final Fantasy XVI не собираются всё это время до релиза отсиживаться без дела: ведётся работа над патчем первого дня и будущими DLC. Продюсер проекта Наоки Ёсида отметил, что релиз состоится именно 22 июня, изменение возможно, только в том случае, «если на Японию упадёт метеорит».

Действие Final Fantasy XVI будут происходить в фэнтезийном мире Валистея, в котором скверна и угасающий свет первозданных кристаллов, благословляющих людей

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент выход ролевой игры подтверждён только для PlayStation 5. Эксклюзивность рассчитана на 6 месяцев, но после завершения данного периода игра на PC не выйдет. Зато все сомневающиеся смогут оценить публичную демоверсию, которая выйдет незадолго до релиза полной версии Final Fantasy XVI.

#square enix #final fantasy xvi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Square Enix признала, что продажи Forspoken не оправдали её ожиданий
Конец истории: поддержка провальной Babylon’s Fall прекращена, серверы закрыты
Официальная поддержка провального экшена Marvel’s Avengers завершится уже в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Управляемые авиабомбы запускаемые с истребителей Су-35 ВКС РФ методично "калибруют" укрепрайоны ВСУ
2
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
23
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
66
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
24
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
142
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
34
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
58
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
12
MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера
8

Сейчас обсуждают

ffe
22:08
"Калибровать" это синоним слова "ковентрировать"?
Управляемые авиабомбы запускаемые с истребителей Су-35 ВКС РФ методично "калибруют" укрепрайоны ВСУ
treexh
22:08
Тогда уж лучше взять 2060 Super, производительность на том же уровне, но есть ДЛСС + память более стабильная, 5700ХТ при жоре в районе 8 Гб быстрее дропает фпс. Плюс технология куда, нвенк, трассировк...
ASUS представила матплаты серий TUF Gaming и Prime на базе чипсета AMD A620 и сообщила их ценники
хахахер
22:08
нет такой страны как украина.Есть террористическое образование,которое будет уничтожено
ФСВТС России назвала передачу словацких МиГ-29 Украине грубым нарушением договора с Россией
Михаил Дадеко
22:07
Ну слава богу,ведь можем когда хочем!😊😊😊😊😊😊
Управляемые авиабомбы запускаемые с истребителей Су-35 ВКС РФ методично "калибруют" укрепрайоны ВСУ
Иван Горинич
22:06
Но как красиво всё начиналось, когда 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347 на ввод российских войск на территорию Украины. Не продавайте оружие военным бандитам и...
ФСВТС России назвала передачу словацких МиГ-29 Украине грубым нарушением договора с Россией
хахахер
22:01
щас всех этих негодяев пиндосовских,будут рвать по взрослому.До лиссабона всё зачистят
ФСВТС России назвала передачу словацких МиГ-29 Украине грубым нарушением договора с Россией
Михаил Дадеко
21:59
Дайте время и всё наладится,картофель тоже не сразу распробовали!🤭🤭🤭🤭🤭
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
32.50
21:58
а винда обновлялась?
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
32.50
21:56
мне одному персонаж справа кого-то напоминает?
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
хахахер
21:54
там у них может щас это дело стычкой закончится у пиндосов
Ордер на арест Трампа выводит внутриамериканское противостояние на новый уровень
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем