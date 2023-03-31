Разработчики Final Fantasy XVI сообщили, что проект ушёл «на золото». Заявление было сделано за 2,5 месяца до релиза, который намечен на 22 июня на консоли PlayStation 5. Как правило, это означает, что основная разработка проекта завершена, поэтому переносов случиться не должно. За последние годы было только одно заметное исключение из данного правила — Cyberpunk 2077.
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Создатели Final Fantasy XVI не собираются всё это время до релиза отсиживаться без дела: ведётся работа над патчем первого дня и будущими DLC. Продюсер проекта Наоки Ёсида отметил, что релиз состоится именно 22 июня, изменение возможно, только в том случае, «если на Японию упадёт метеорит».
Действие Final Fantasy XVI будут происходить в фэнтезийном мире Валистея, в котором скверна и угасающий свет первозданных кристаллов, благословляющих людей
На данный момент выход ролевой игры подтверждён только для PlayStation 5. Эксклюзивность рассчитана на 6 месяцев, но после завершения данного периода игра на PC не выйдет. Зато все сомневающиеся смогут оценить публичную демоверсию, которая выйдет незадолго до релиза полной версии Final Fantasy XVI.