А там может случиться ещё один перенос. Ну, вы понимаете.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разработчики из студии Deck13 сообщили о переносе своего экшена в открытом мире Atlas Fallen. Проект выйдет не 16 мая, как предполагалось до сегодняшнего дня, а 10 августа. Сами авторы сослались на банальное желание сделать всё в лучшем виде и довести отдельные механики до ума.

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Также сотрудники Deck13 поблагодарили игроков за поддержку и дали понять, увидевшие превью-версию экшена журналиста достаточно тепло о нём отозвались. Ближайший геймплейный показ Atlas Fallen должен состояться летом 2023 года — авторы намерены продемонстрировать разные аспекты экшена, а также уделить достаточное время режиму кооператива.

Atlas Fallen предлагает игрокам отправиться в странствия по пескам вечного края, полного древних опасностей, тайн и обрывков прошлого. В этом шутере геймерам нужно выслеживать легендарных монстров, вступать с ними в зрелищные эпичные схватки, используя усиливаемые песком сокрушительные способности, а также мощное оружие, которое способно менять форму.

«Восстаньте из пыли и освободите человечество, угнетаемое падшими богами. Отправьтесь в странствия по пескам вечного края, полного древних опасностей, тайн и обрывков прошлого. Выслеживайте легендарных монстров и вступайте с ними в зрелищные эпичные схватки, используя усиливаемые песком сокрушительные способности и мощное оружие, которое способно менять форму. Побеждайте и забирайте себе самое естество врагов, формируя собственный стиль игры и ведя человечество в новую эру в одиночной или совместной сюжетной кампании», — гласит официальное описание проекта.

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Atlas Fallen выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S.