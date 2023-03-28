Игра действительно хорошая.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В начале текущего месяца компания Feral Interactive объявила, что классическая транспортная стратегия Sid Meier’s Railroads! будет выпущена на мобильных устройствах. Тогда мы не знали, когда состоится релиз, а сейчас знаем — игра выйдет на iOS и Android 5 апреля.

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Sid Meier’s Railroads! предложит игрокам опробовать свои силы в качестве управителя железнодорожных веток в рамках 16 сценариев, в оде которых они должны будут наладить железнодорожное сообщение на большом количестве уникальных карт, используя для этого 40 моделей реальных поездов. В игре представлены как древние паровозы, так и высокоскоростные электрические локомотивы.

Мобильная версия Sid Meier’s Railroads! получит адаптированное управление под нужды сенсорных экранов, а также режим «Железнодорожного моделирования». Под последним подразумевается классическая и ничем не ограниченная песочница — постройка дорог без ограничений как по времени, так и по деньгам. Конкурентов у игрокам в таком режиме тоже никак не будет.

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Все заинтересованные могут оформить предварительный заказ в App Store или оформить предварительную регистрацию в Google Play, за игру просят 13 долларов. Трейлер по случаю объявления точной даты релиза прилагается.