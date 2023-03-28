Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Классическая транспортная стратегия Sid Meier’s Railroads! выйдет на iOS и Android 5 апреля
Игра действительно хорошая.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

В начале текущего месяца компания Feral Interactive объявила, что классическая транспортная стратегия Sid Meier’s Railroads! будет выпущена на мобильных устройствах. Тогда мы не знали, когда состоится релиз, а сейчас знаем — игра выйдет на iOS и Android 5 апреля.

реклама

Sid Meier’s Railroads! предложит игрокам опробовать свои силы в качестве управителя железнодорожных веток в рамках 16 сценариев, в оде которых они должны будут наладить железнодорожное сообщение на большом количестве уникальных карт, используя для этого 40 моделей реальных поездов. В игре представлены как древние паровозы, так и высокоскоростные электрические локомотивы.

Мобильная версия Sid Meier’s Railroads! получит адаптированное управление под нужды сенсорных экранов, а также режим «Железнодорожного моделирования». Под последним подразумевается классическая и ничем не ограниченная песочница — постройка дорог без ограничений как по времени, так и по деньгам. Конкурентов у игрокам в таком режиме тоже никак не будет.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Все заинтересованные могут оформить предварительный заказ в App Store или оформить предварительную регистрацию в Google Play, за игру просят 13 долларов. Трейлер по случаю объявления точной даты релиза прилагается.

#feral interactive #sid meiers railroads
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
12
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
33
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
43
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
16
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
137
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
5
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
37
Краткое тестирование в игре Scathe
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
15

Сейчас обсуждают

Зю
22:59
Если поставить Win 3.01, то можно, да
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
89602337537 помогли
22:50
**Предостовляем услуги взлома** **И ddos атак сайтов** 1.Социальные сети мессенджеры почты удаление КИ >>> Тел. 8-963-891-17-69 >>>E-mail: 89602337537.alexei@gmail.com Работаем 24/7 Алексей теги:#вз...
Как управлять ПК с телефона - создаем удаленный рабочий стол и получаем бесплатный пульт для компьютера из смартфона (Android, IOS)
Константин Голубков
22:48
Вы написали "В Украину".Специально или по безграмотности?И то,и то недопустимо!
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
A224
22:46
ну поржал что прикольно. думаю в обратную сторону тоже можно подобных картинок насобирать и противоположные выводы сделать
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
Bryant333
22:45
Как студия так деграднула? Все вроде нормально с другими играми.
Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
Bromka
22:41
помёт и сюда добрался...
Донецкий чиновник в эфире Соловьев Live: ВСУ попали в критическое положение в Авдеевке
Nutty8724
22:33
Уж 9-й месяц как освобождают Бахмут кварталами...
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Иван Пирогов
22:32
Заглот видимо то же своего рода зачаток нейросети. Тоже всякое г... советует, ещё и с г.... магазина.
Соискателям субсидий в США предложено определить пороговые значения выручки и прибыли
Nutty8724
22:32
Удобрять...
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Евгений Сом
22:32
Вообще то нубик на передовую он как раз и ездит т.к. дальность стрельбы небольшая по меркам артиллерии.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем