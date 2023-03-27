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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Детективный симулятор Shadows of Doubt с открытым миром и воксельной графикой получил дату релиза
Проект во многом уникальный.
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Разработчики из студии Fireshine Games раскрыли точную дату релиза Shadows of Doubt — детективного симулятора исследования с воксельной графикой. Данный проект появится в раннем доступе Steam уже в следующем месяце — 24 апреля. Соответствующая информация была обнародована в коротком геймплейном трейлере.

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Действие этого научно-фантастического стелс-детектива в стиле нуар происходит на улицах города, погрязшего в преступности и коррупции. Пользователям предлагается «насладиться захватывающей игрой в жанре песочницы» с полной симуляцией событий.

Геймеру предстоит примерить на себя роль сыщика: использовать специальные устройства, как настоящий детектив, искать улики и получать деньги за раскрытие преступлений, поиск и продажу полезной информации и так далее.

Ключевая особенность Shadows of Doubt заключается в её неограниченных возможностях. Проект предлагает играть так, как хочется, ведь его действие происходит мире с полной симуляцией событий, в котором живут сотни персонажей.

«Исследуйте неповторимые процедурно-генерируемые города: находите, встречайте и выслеживайте их уникальных жителей, у каждого из которых есть собственные имя, работа, квартира и распорядок дня. У преступлений тоже есть свои особенности: разные подозреваемые, улики и условия. Словом, вам будет, где применить свой талант сыщика», — гласит описание амбициозного проекта от Fireshine Games.

Исследовать в мире Shadows of Doubt действительно можно всё. Каждый уголок каждого захудалого бара, каждое место работы, каждую убогую комнатку в отеле — в плане выбора локаций для исследования игра действительно не ставит никаких искусственных ограничений.

Игрок в роли сыщика сможет проникать в чужие квартиры, рыться в секретных документах или взламывать системы безопасности. Авторы вдохновлённо отмечают, что даже выброшенный чек может стать ключом к раскрытию преступления. Всё как в жизни: можно узнать место его выдачи, посмотреть записи с камер наблюдения и сопоставить кадры со временем, указанным на чеке, чтобы выявить подозреваемого.

В мире Shadows of Doubt все события полностью модулируются компьютером. У каждого горожанина есть своя квартира, работа, распорядок дня, любимые занятия, часто посещаемые места и люди, с которыми он взаимодействует.

Геймплей Shadows of Doubt состоит из мелких, но очень важных активностей реального следователя. Нашему сыщику следует проверять историю звонков, искать пароли, читать личную переписку, общаться с интересующими его людьми и, как мы уже писали выше, просматривать записи с камер наблюдения. Собранные сведения отмечаются на доске преступлений, после чего улики нужно связывать в единую цепочку, чтобы воссоздать полную картину произошедшего.

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Во всём этом геймплейном разнообразии Shadows of Doubt неподготовленного игрока может смутить только визуальный стиль проекта. Всё-таки, это не уровень Cyberpunk 2077 и даже более древних игр с открытым миром и свободой действий. Но если в мире детективного симулятора с воксельной графикой действительно будет интересно находиться, то его противоречивое визуальное исполнение не должно стать большой проблемой.

#fireshine games #shadows of doubt
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