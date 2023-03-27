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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В 2022 году в Activision Blizzard стало 27 % женщин и небинаров, а доля белых в компании сократилась до 61 %
К сожалению, графика «Просто процент талантливых разработчиков» в отчёте нет.
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Как известно, Activision Blizzard находится на острие прогресса. Правда, не в деле выпуска качественных и достойных видеоигр, а в деле «репрезентации» различных групп людей в своём штате. Некоторое время назад в компании стали активно увеличивать долю «недостаточно» представленных групп, и вот, в свежем отчёте появились результаты данной работы по итогам 2022 года.

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Из графика стало известно, что в плане гендерной репрезентации в 2022 году в Activision Blizzard работали 73 % людей, считающих себя мужчинами, 25 % — женщинами, 1 % — «небинарными» личностями, и менее 1 % — «чем-то ещё» (видимо, ударными вертолётами). При этом компания всеми силами старается сократить этот разрыв: например, по статистике найма нового персонала за 2022 год стало известно, что из числа новых сотрудников мужчинами являются уже всего 68 %, женщинами — 29 %, «небинарами» — 2 %.

Что касается расовой и этнической репрезентации, то доля белых в Activision Blizzard в прошлом году составила 61 %. Второй самой крупной расовой группой в холдинге являются азиаты с 19 %, на третьем месте латиносы с 9 %, на четвёртом с 6 % расположились представители межрасовых браков. Доля темнокожих/афроамериканцев в Activision Blizzard составила всего 4 %.

В данном аспекте руководство Activision Blizzard также пытается уменьшить разрыв. Так, из числа нанятых в 2022 году новых сотрудников к «белым» принадлежали лишь 56 %. При этом доля латиносов и афроамериканцев среди новых сотрудников увеличилась до 11 % и 6 % соответственно. Кроме того, стали нанимать чуть меньше азиатов и чуть больше представителей межрасовых браков.

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К сожалению, в Activision Blizzard, да и во многих крупных западных игровых (и не только) компаниях в целом стали слишком много внимания уделять глубоко вторичным по своей сути критериям при найме сотрудников, перестав смотреть на самое главное — профпригодность независимо от цвета кожи. Ни к чему хорошему это не ведёт и привести не может.

#activision blizzard
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