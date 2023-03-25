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Разработчики из студии Build a Rocket Boy, созданной бывшим главной Rockstar North и создателем Grand Theft Auto Лесли Бензисом, опубликовали некоторые подробности, скриншоты и трейлер своей дебютной игры под названием Everywhere. Помимо этого, девелоперы также раскрыли предварительную информацию о втором секретом проекте AAA-класса.

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Итак, если говорить о проекте Everywhere, то он должен выйти до конца текущего года на PC и консолях. Самими авторами игра позиционируется как «новая платформа, предлагающая мир бесконечных возможностей, где игроки смогут быть теми, кем захотят» и прокладывая свой путь.

С помощью встроенного в Everywhere набора инструментов ARC-adia игроки смогут создавать собственные игровые опыты и делиться ими в режиме онлайн. Отдельные компоненты таких поделок можно будет сохранять и загружать в общий доступ.

В портфолио новообразованной студии Build a Rocket Boy есть также ещё один проект, который получил название MindsEye. Про него авторы говорят как о «высокооктановой сюжетно-приключенческой игре AAA-класса». Её действие происходит в мире «футуристических корпораций, теорий заговора и новых зловещих технологий». Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5.

Главный фокус заключается в том, что сюжетная игра MindsEye будет доступна только на платформе Everywhere и не поступит в продажу как отдельный продукт. Представители Build a Rocket Boy при этом утверждают, что речь идёт о двух совершенно разных проектах AAA-классах.

Как это соотносится с информацией, что одна игра не может существовать без другой, — пока не совсем понятно. Вполне возможно, здесь реализована связка, как в случае со Star Citizen и одиночным боевиком Squadron 42.

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Игру-платформу Everywhere разрешат изучить уже до конца текущего года, а вот о степени готовности MindsEye информации пока меньше. Зато мы можем оценить визуальный стиль второго проекта по дебютному трейлеру.