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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер научно-фантастического триллера Fort Solis про одиночество и не только
Выглядит стильно.
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Студия Fallen Leaf совместно с Black Drakkar Games выпустила новый трейлер своего научно-фантастического триллера Fort Solis. Данное видео интересно ещё и потому, что сообщает о расширении платформенной географии проекта. Триллер выйдет не только на PC, но ещё и на PlayStation 5.

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Fort Solis по своему устройству — это одиночное приключение от третьего лица с упором на сюжет, действие игры происходит на Марсе. Инженер Джек Лири получает сигнал бедствия и прибывает на тёмный и заброшенный комплекс (тот самый Форт Солис). Через какое-то время на локации наступает ночь и происходящее начинает выбиваться из рамок разумного. Перед главным героем стоит, казалось бы, тривиальная задача — дожить до рассвета и остаться при своём рассудке. Сделать это будет не так уж просто.

Сам Форт содержит в себе множество локаций, каждая из которых имеет свои наземные и подземные уровни. Игроки смогут также исследовать изолированную открытую местность, где бушует шторм (он стал причиной задержки нашего инженера на комплексе).

Fort Solis создаётся на базе движка Unreal Engine 5, сама игра должна выйти летом текущего года. Разработчики также обещают отсутствие в Fort Solis загрузочных экранов и прочных игровых «монтажных склеек». Тем самым они хотят добиться эффекта полного погружения и сделать так, будто всё снято одним кадром.

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За всем остальными подробностями стоит обратиться к официальной странице Fort Solis в Steam.

#fort solis #fallen leaf #black drakkar games
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