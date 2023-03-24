Несмотря на то, что мы живём в эпоху повального выпуска ремастеров и ремейков культовых игр, людей это смущает всё меньше и меньше, а денег за подобные продукты они готовы платить всё больше и больше. Не стал исключением и ремейк Resident Evil 4, который сегодня успешно стартовал в Steam.
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Как сообщает занимающийся сбором полезной статистики портал SteamDB, обновлённая версия Resident Evil 4 на сегодняшний день, спустя несколько часов после релиза, уже довольствуется 93-процентным пользовательским рейтингом, а также рекордным для серии пиковым «онлайном» в 140 тысяч пользователей одновременно. Предыдущий рекорд серии — чуть больше 100 тысяч пользователей — был установлен в позапрошлом году после выхода Resident Evil Village.
Важно понимать, что на горизонте маячат выходные, так что, скорее всего, это не последний рекорд «онлайна» ремейка «четвёрки». Удивительного в этом, впрочем, ничего нет: для многих фанатов Resident Evil именно приключения Леона Кеннеди считаются культовыми.