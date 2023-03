Может быть, в этот раз всё дойдёт до логического завершения?

Издательство Nacon совместно с разработчиками из Daedalic Enertainment сообщило новую дату релиза The Lord of the Rings: Gollum — 25 мая текущего года. По такому случаю авторы игры выпустили специальный сюжетный трейлер. Также они выпустили большое геймплейное видео, но об этом чуть позже.

Итак, The Lord of the Rings: Gollum — это (в хронологическом отношении) приквел «Братства кольца». Мы имеем дело с классическим приключением с линейными уровнями, большой «игрой в прятки» и мягкой системой принятия решений. В последнем случае главный герой под руководством геймера может принимать решения от личности Смеагола или же от мерзкого и коварного Голлума. Важно понимать, что следование по одному из предложенных путей не изменит кардинальным образом финал всей истории.

Примеряя на себя роль Голлума, игрокам нужно будет использовать его проворство, хитрость и скрытность, чтобы выжить и справиться со встретившимися ему испытаниями. Для этого также придётся карабкаться, цепляться и прыгать, чтобы избежать опасностей или найти что-нибудь интересное.

«Его история — важная часть эпопеи Толкина, но многие её стороны ещё не показаны в подробностях. С игрой “Властелин колец: Голлум” вы сможете посмотреть на события его глазами — со времён рабства в Тёмной Башне до жизни с эльфами в Лихолесье.

Ваши решения и манера игры напрямую влияют на характер Голлума. В борьбе Голлума и Смеагола, его темной и светлой сторон, только от вас зависит, одержат верх злодейские намерения или же голос разума. Одно сознание, две личности — выбор за вами!» — комментируют разработчики ключевую механику игры.

Также Daedalic Entertainment с издательством Nacon провели специальную трансляцию, в рамках которой прокомментировали свыше 20 минут игрового процесса The Lord of the Rings: Gollum. Продемонстрированный визуальный ряд писался с бета-версии игры, до релиза ещё что-то будет «подтянуто» в графическом плане.

Видео в очередной раз даёт понять, каким уязвимым, беззащитным и слабым существом является Голлум. В своём путешествии по уровням он может полагаться исключительно на скрытность и ловкость, старясь избегать прямых столкновений с врагом. Зато герой демонстрирует разные акробатические приёмы, которые позволят ему исследовать каждый тёмный уголок уровня.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая на ПК, Xbox и PlayStation. Игра получит текстовый перевод на русский язык.