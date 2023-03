Видели и получше, если честно.

Издательство Namco Bandai совместно с разработчиками из японской студии FromSoftware объявили о выпуске патча 1.09 для своего фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Elden Ring. Апдейт, вышедший на всех целевых платформах, добавил поддержку трассировки лучей.

Разработчики Elden Ring впервые заявил о желании добавить в свой проект рейтрейсинг её в конце 2021 года, но его появления пришлось ждать почти полтора года. Оценить старания FromSoftware смогут только владельцы игры на PC, PS5 и Xbox Series X. В описании к патчу ничего не сказано о Xbox Series S, поэтому, скорее всего, «лучей» на младшей консоли редмондцев не будет.

В случае с PC «лучи» доступны как владельцам видеокарт от NVIDIA, так и от AMD. Разработчики также обновили системные требования для игры с включённой трассировкой лучей. Выглядит всё это следующим образом:

Минимальные системные требования (разрешение 1080p, низкое качество графики и рейтрейсинга):

операционная система: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600XT;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования (разрешение 1080p, высокие настройки графика и рейтрейсинга):

операционная система: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6900 XT (16 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт.

В Сети уже появились покадровые сравнения Elden Ring с включёнными «лучами» и без них. Энтузиастов разница, мягко говоря, не впечатляет. Трассировка работает только для затенения и теней, что будет кое-как заметно на открытых пространствах, а не в помещениях.

Зато производительность Elden Ring с активированным рейтрейсингом заметно падает, активация технологий масштабирования изображения DLSS или FSR сильно не помогает.

Патч 1.09 подправил в игре баланс для разных видов оружия и целого набора навыков, а также исправил программные ошибки, найденные за время с момента выхода предыдущего апдейта.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Спустя год разработчики отрапортовали о 20 миллионах проданных копий, что считается просто великолепным результатом. Всем тем, кто уже изучил мир оригинальной игры вдоль и поперёк, стоит дождаться выхода дополнения Shadow of the Erdtree.