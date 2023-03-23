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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Apex Legends добавят облики персонажей в купальниках
А то контента по Apex Legends на известных сайтах преступно мало.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

В своё время представители Respawn Entertainment посетовали на то, что на известных сайтах для взрослых очень мало «контента» непосредственно по Apex Legends, особенно в сравнении с Overwatch или League of Legends. Ситуация, безусловно, вопиющая (шутка), но реальность в том, что Respawn никак не подготовила фундамент для данной фанатской деятельности: персонажей, которых хотелось бы видеть в «18+» контенте, в Apex Legends на тот момент не было вообще, а сегодня — всего один.

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Тем не менее, в Respawn озадачились вопросом и решили добавить в игру облики персонажей в купальниках. Соответствующей информацией представители студии поделились вчера в официальном Twitter игры. По всей видимости, соответствующие облики будут представлены уже сегодня вечером в рамках специального внутриигрового события.

рекомендации
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S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Зачем это делается? Ответ-то предельно простой: игры давно стали исключительно способом зарабатывания денег, а пикантный контент продаётся как ничто другое.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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