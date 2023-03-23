В своё время представители Respawn Entertainment посетовали на то, что на известных сайтах для взрослых очень мало «контента» непосредственно по Apex Legends, особенно в сравнении с Overwatch или League of Legends. Ситуация, безусловно, вопиющая (шутка), но реальность в том, что Respawn никак не подготовила фундамент для данной фанатской деятельности: персонажей, которых хотелось бы видеть в «18+» контенте, в Apex Legends на тот момент не было вообще, а сегодня — всего один.
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Тем не менее, в Respawn озадачились вопросом и решили добавить в игру облики персонажей в купальниках. Соответствующей информацией представители студии поделились вчера в официальном Twitter игры. По всей видимости, соответствующие облики будут представлены уже сегодня вечером в рамках специального внутриигрового события.
Зачем это делается? Ответ-то предельно простой: игры давно стали исключительно способом зарабатывания денег, а пикантный контент продаётся как ничто другое.