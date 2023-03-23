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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: геймплейный трейлер Project M — интерактивного проекта, события которого сможет изменять сам игрок
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Компания NCSOFT представила таинственный Project M ещё в 2022 году, но показ геймплейного трейлера состоялся только сейчас, в марте 2023 года. Дебют ролика состоялся в рамках мероприятия Game Developers Conference 2023.

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Разработчики Project M сходу попытались удивить необычным подходом к продвижению своего продукта. В начале трейлера появляется цифровая копия креативного директора компании Ким Тэк Джина, который и раскрыл все нужные подробности об игре. Важно знать, что голос разработчика в ролике был сгенерирован при помощи технологии TTS, которая позволяет превратить текст в реалистичную человеческую речь. А лицевые анимации уже создавались с помощью ИИ, который умеет делать это, основываясь на произносимых персонажем словах.

Project M создаётся на базе движка Unreal Engine 5 и позиционируется как достаточно амбициозный проект, который на «беспрецедентном» уровне использует все возможности искусственного интеллекта и графики.

Сама NCSOFT называет Project M интерактивным приключенческим экшеном от третьего лица, в котором совершённый игроками выбор будет влиять на развитие здешнего мира. Причём, возможность изменять и расширять базовый сюжет проекта с помощью полученной в процессе прохождения информации является одной из его ключевых особенностей.

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Даты релиза у Project M пока нет, со списком целевых платформ пока тоже полная неясность. Но опубликованные скриншоты и трейлер вдохновляют.

#ncsoft #project m
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