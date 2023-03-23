Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: свежий трейлер Senua’s Saga: Hellblade II вновь делает акцент на первоклассной лицевой анимации
Сенуа опять пытается нас запугать своими жуткими гримасами.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

В рамках профильной конференции Game Developers Conference 2023 студия Ninja Theory опубликовала ролик своего концептуального экшена Senua’s Saga: Hellblade II. В свежем видео разработчики показали, как будет выглядеть в игре лицевая анимация, которая создаётся с помощью инструментов движка Unreal Engine 5.

реклама

Сам видеоматериал получился довольно коротким — минута с небольшим. Зрителям в очередной раз предлагают послушать монолог главной героини по имени Сенуа, голос и внешность которой подарила актриса Мелина Юргенс. Она же в конце ролика запечатлена в короткой backstage-вставке, призванной разрядить пафосную атмосферу.

Для большего погружения сотрудники Ninja Theory рекомендуют смотреть видео в разрешении 4K и в наушниках. Что до самой Senua’s Saga: Hellblade II, то о сроках релиза игры говорить пока очень рано. В недавнем разговоре с журналистами Фил Спенсер только подтвердил, что продолжение истории Сенуа выйдет вскоре после Starfield. Космическая ролевая игра от команды Тодда Говарда, напомним, должна появиться на прилавках в сентябре текущего года.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Senua’s Saga: Hellblade II создаётся для ПК, Xbox Series X и S. С первого дня своего появления экшен пополнит собой библиотеку Game Pass.

#microsoft #ninja theory #senuas saga hellblade ii #game developers conference 2023
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft интегрировала ИИ-помощника Copilot в офисный пакет Microsoft 365
Еврокомиссия на месяц отложила решение по сделке между Microsoft и Activision Blizzard
Аудитория поисковика Microsoft Bing стремительно выросла до 100 млн человек всего за месяц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
11
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
21
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
6
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
51
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
5
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
17
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
15

Сейчас обсуждают

Сергей Габриель
02:13
Дело не в территории,а в количестве ресурсов. Запасы оружия истощены,да и людские резервы небесконечны.
Курс биткоина подорожал на 25%: почему начинают расти цифровые валюты
BarDuck
02:08
Бард и Бинг - дети Бивиса и Бадхеда.
Чат-боты на основе нейросетей Bard и Bing начали ошибочно ссылаться на ответы друг друга
Амфросий Импифанов
01:53
Марионетка то причём? :) А так забавно, как страна сама себя лишает идентичности:))
Молдавия официально сменила государственный язык на румынский
Johann Klassen
01:42
Лучше смени "шаровары", и хорошенько "промой" все свои "отверстия", в том числе и "ротовое". А то опаздаешь на "интервью", когда по мнению таких, как ты Россия должна "рухнуть".
Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, используемые истребителями F-16
Ivan123
01:23
Медведев гонит водку, по несколко литров в сутки.
Медведев: угроза ядерного конфликта не миновала, она возросла
Ivan123
01:21
Кто молодец? Майя молодец!
Молдавия официально сменила государственный язык на румынский
32Влад32
01:21
Уверен?
В ВСУ назвали с помощью какого РСЗО Россия смогла поразить военные объекты в Запорожье
Ivan123
01:20
Платить подать придется природными ресурсами и териториями.
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
32Влад32
01:16
Сразу бы на английский. Дедушке Байдену понравилось бы.
Молдавия официально сменила государственный язык на румынский
Евгений Васютин
01:14
Смешно звучит, учитывая, что у израиля самая боеспособная армия в мире и у нее есть ядерное оружие
Почему США никогда не пересекут «красные линии» ради Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем