В рамках профильной конференции Game Developers Conference 2023 студия Ninja Theory опубликовала ролик своего концептуального экшена Senua’s Saga: Hellblade II. В свежем видео разработчики показали, как будет выглядеть в игре лицевая анимация, которая создаётся с помощью инструментов движка Unreal Engine 5.
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Сам видеоматериал получился довольно коротким — минута с небольшим. Зрителям в очередной раз предлагают послушать монолог главной героини по имени Сенуа, голос и внешность которой подарила актриса Мелина Юргенс. Она же в конце ролика запечатлена в короткой backstage-вставке, призванной разрядить пафосную атмосферу.
Для большего погружения сотрудники Ninja Theory рекомендуют смотреть видео в разрешении 4K и в наушниках. Что до самой Senua’s Saga: Hellblade II, то о сроках релиза игры говорить пока очень рано. В недавнем разговоре с журналистами Фил Спенсер только подтвердил, что продолжение истории Сенуа выйдет вскоре после Starfield. Космическая ролевая игра от команды Тодда Говарда, напомним, должна появиться на прилавках в сентябре текущего года.
Senua’s Saga: Hellblade II создаётся для ПК, Xbox Series X и S. С первого дня своего появления экшен пополнит собой библиотеку Game Pass.