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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Изометрическая тактика Aliens: Dark Descent во вселенной «Чужих» получила точную дату релиза
Кажется, игре стоит дать шанс.
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Издательство Focus Entertainment совместно с разработчиками из французской студии Tindalos Interactive (мы их знаем по дилогии Battlefleet Gothic: Armada) назвали точную дату релиза изометрической тактики Aliens: Dark Descent. Соответствующий ролик был опубликован на официальном канале игрового издания IGN.

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Aliens: Dark Descent — это однопользовательская тактика, которая изначально была представлена в рамках мероприятия Summer Game Fest 2022 в прошлом июне. Уже тогда разработчики пообещали выпустить своей проект в 2023 году, без уточнения даты. Теперь мы её знаем: релиз должен состояться 20 июня текущего года.

В грядущей Aliens: Dark Descent игрок примерит на себя роль командира отряда морпехов, которым поручена традиционно опасная мира (с поправкой на правила здешней вселенной, разумеется). Солдатам нужно остановить нашествие ксеноморфов на луне Лите. Но «Чужие» — не единственные противники подопечных игрока. Бороться ещё придётся с солдатами корпорации Weyland-Yutani и ещё какими-то уникальными монстрами.

Геймплей Aliens: Dark Descent сочетает в себе тактические сражения в реальном времени с возможностью отдавать приказы отряду буквально нажатием одной кнопки. Разработчики не побоялись реализовать в игре множество геймплейных механик: прокачка бойцов (с оружием и бронёй), развитие вверенной базы, а также тактические сражения на больших уровнях.

«Прокладывайте уникальные пути для выживания, открывайте короткие пути, создавайте безопасные зоны и настраивайте датчики движения в постоянном мире, где ваши действия навсегда влияют на уровни.

Настройте свой отряд с выбором различных классов. Повышайте уровень и специализируйте своих солдат с уникальными способностями и арсеналом оружия, доспехов и перков для выполнения миссий с высокими ставками на коварной территории. Развивайте свою базу, исследуйте новые технологии и ещё больше улучшайте свой отряд», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Ключевые особенности Aliens: Dark Descent:

  • сражения с пришельцами в рамках сюжетной кампании с оригинальным сюжетом; набор практически всех типов ксеноморфов, представленных во вселенной «Чужих»;
  • продвинутые возможности по управлению тактикой отряда, которая будет меняться от миссии к миссии. Здесь важно со всей ответственностью следить за показателями здоровья бойцов, наличием ресурсов и психологическим состоянием подопечных солдат;
  • богатые возможности по выживанию с помощью создания безопасных зон и настройки датчиков движения;
  • необходимость собирать и повышать уровень отрядов, состоящих из 5 начальных классов морских пехотинцев, с десятками специализаций, уникальными способностями и оружием.

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Тактическая игра Aliens: Dark Descent выйдет на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#focus entertainment #tindalos interactive #aliens dark descent
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