Причины понятны.

Официальный рынок онлайн-игр в России по итогам 2022 года потерял 80 % своего объёма — соответствующую информацию опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительную оценку АНО «Цифровая экономика».

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Так, по итогам 2021 года объём российского рынка онлайн-игр составлял 99 млрд руб. В упомянутой АНО считают, что при успешном развитии событий рынок начнёт восстанавливаться уже в следующие два-три года. Вот комментарий самих исследователей по данному вопросу: «Этому поможет развитие программ профильного образования в геймдеве и киберспорте, развитие российских платформ, в частности VK Play, и государственные инвестиции в производство контента».

Напомним, в рамках конкурса на производство национального контента Институт развития интернета (ИРИ) планировал в 2022 году выделить на игровое направление не менее 1 млрд руб. Что касается глобального рынка игр, то он тоже показал по итогам 2022 года падение впервые за несколько лет.

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По данным аналитиков компании Newzoo, опубликованному в феврале, объём рынка составил $184, млрд против $194,7 млрд в 2021 году (падение более 4 %). Аналитики из Newzoo считают, что уже в ближайшие годы рост глобального рынка видеоигр должен продолжиться: к 2025 году его объём составит $211,2 млрд. Разработчики проектов, по мнению исследователей, должны изменить подход к коммерциализации игр, перейдя к гибридной модели монетизации.