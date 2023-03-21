Компания CCP Games объявила о том, что получила 40 миллионов долларов финансирования от внешних партнёров. Полученные деньги будут потрачены на разработку игры AAA-класса, действие которой развернётся во вселенной EVE Online. В этой новости есть только один противоречивый момент — в будущем проекте CCP Games будет активно использоваться технология блокчейна.
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На самом деле, внедрение блокчейна именно в игре от создателей EVE Online кажется весьма уместной идеей, поскольку про экономику онлайн-игры исландской студии люди пишут целые диссертации.
CCP Games заверила, что использование современных технологий поможет ей создать «уникальный вид взаимоотношений между виртуальными мирами и геймерами». Под современными технологиями в данном случае, видимо, имеется ввиду именно блокчейн и NFT. Процесс создания новой AAA-игры, на которую были получены 40 миллионов, будет идти параллельно с развитием EVE Online. Никаких деталей разработчики не обнародовали, но пообещали сделать это в скором времени.